Noquean a primo de Khabib Nurmagomedov con brutal rodillazo en la cara

Un brutal rodillazo en el rostro dejó fuera de combate a Shamil Zavurov en la final de peso ligero del ROAD FC propinado por Mansour Barnaoui.

La noticia pudo haber pasado desapercibida pero resulta que Zavurov es primo del ruso Khabib Nurmagomedov quien presenció el dramático momento.

En el tercer asalto de la pelea, Barnaoui logró derribar a su oponente en el tercer asalto con un rodillazo. Tras el impacto, Zavurov cayó sobre la lona y quedó tendido boca arriba, mientras el árbitro detenía el combate y declaraba ganador al africano.

Esta caída le impidió obtener la posibilidad de medirse ante el campeón de la compañía, Kwon A-Sol, en mayo, combate que repartirá un millón de dolares en premio.

Mansour Barnaoui knocks out Shamil Zavurov with a flying knee. Barnaoui earns a spot in the Million Dollar Tournament finale against ROAD FC Lightweight champion, A Sol Kwon pic.twitter.com/oE64si4xrY

— MEGATON (Shemetov To RIZIN) (@BasedDongeezus) February 26, 2019