Abierto Mexicano de Tenis tendrá nuevos campeones

Los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis comenzarán a disputarse a partir de este jueves y para esta edición, tendremos un nuevo campeón y campeona reinantes ya que ninguno de los sobrevivientes han levantado el título en Acapulco.

En la rama varonil sorprende la presencia de tres australianos con Nick Kyrgios, que dio cuenta del favorito Rafael Nadal; Alex de Miñaur que avanzó sin jugar ante el retiro de Feliciano López y John Millman.

También están en esa instancia los norteamericanos Mackenzie McDonald y John Isner, además del ingles Cameron Norrie, Stan Wawrinka y el favorito al título, el alemán Alexander Zverev.

Los duelos quedan de la siguiente manera:

McDonald vs Norrie; Kyrgios vs Wawrinka; De Miñaur vs Zverev e Isner vs Millman.

El cuadro femenil está conformado de la siguiente manera:

Beatriz Haddad Maia vs Yafan Wang; Sofia Kenin vs Victoria Azarenka; Donna Vekic vs Johanna Konta y Zheng Saisai vs Bianca Andreescu.

