Chivas recibe a Monterrey en busca de seguir en la pelea

l pase a cuartos de final de la Copa MX, donde enfrentará al América, debe quedar ahora por un lado. Chivas viene de sufrir una derrota ante Pachuca y buscará corregir el rumbo para mantenerse en la pelea. Este sábado, recibirá la visita del Monterrey y necesita una victoria que le permita afianzarse en la lucha por un boleto a la Liguilla.

Será a las 21:00 horas cuando se dispute en el Estadio Akron este duelo de la novena fecha del Torneo Clausura 2019. El Guadalajara llega como cuarto lugar de la clasificación, con 14 unidades, mientras que los Rayados son sublíderes con 18 puntos, solo uno menos que Tigres.

Para Chivas no será un compromiso sencillo pues Monterrey tiene una de las nóminas más altas del futbol mexicano. Sin embargo, el equipo de José Saturnino Cardozo tiene la necesidad de sumar de a tres. Por eso, el plantel pide concentración extrema para este encuentro y dejar por ahora de lado la ansiedad del Clásico Nacional que se aproxima en la Copa MX.

“La verdad lo haremos (dejar de lado el Clásico) porque ya estamos pensando en Monterrey. Vamos a dejar en pausa lo del Clásico para enfocarnos en la Liga. Un jugador debe ser profesional y enfrentar cada partido como si fuera el último, no pensar en una Final cuando ni siquiera la tienes”, explicó Dieter Villalpando.

Apenas el miércoles, en la victoria por 2-1 sobre el Atlético de San Luis, en los cuartos de final de la Copa MX, Villalpando se estrenó como goleador con la camiseta de Chivas. Ahora, confía en que ese buen momento se traslade también a la Liga MX para ayudar a que el equipo rojiblanco se mantenga en los primeros lugares de la clasificación.

“La verdad muy contento. Tenía muchas ganas de convertir con esta camiseta que me ha dado la oportunidad. Espero que sea el primero de muchos. Claro que no es mi mejor versión, jugué solamente 30 minutos. Creo que para una mejor versión se necesita medir un torneo completo. Poco a poco he estado agarrando ritmo, estuve tres semanas parado y me ha costado un poco, pero me sentí muy bien hoy”, sentenció.

