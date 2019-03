Gabriel Batistuta tiene trabajando a uno de sus hijos en una fotocopiadora

En una entrevista que concedió para el programa radiofónico “Reconquista Hoy”, el ex artillero argentino Gabriel Batistuta reveló las razones por las que tiene a uno de sus hijos trabajando en una fotocopiadora. Se trata de Joaquín, el tercero de los cuatro retoños de “Batigol”.

Y es que según palabras de Gabriel, podría regalarle un auto sin ningún problema pero prefiere que él se lo gane con base en su trabajo.

"Que mis hijos trabajen es regalarles dignidad, sobre todo a ellos. Podría tranquilamente darles el auto, pero no sé si se sentirían felices, no sé cuánto les durará esa felicidad. Porque, cuando ellos se suben al auto y pasan por el centro, y las chicas los miran, interiormente ellos saben que el auto no es de ellos porque saben que es del viejo", explicó el ex seleccionado argentino.

Además, comento que Joaquín, aparte de trabajar, estudia. "Entiendo que tiene otro sabor cuando uno va en un auto menos lindo, pero dice: ‘Me lo gané solo’", reflexionó.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV