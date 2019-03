Montserrat Mejía quiere desbancar a Paola Longoria como número uno

Una nueva generación de raquetbolistas mexicanas está irrumpiendo en el terreno deportivo y una de las jugadoras que empieza a destacar con fuerza es la joven Montserrat Mejía de la Torre.

Y es que el pasado domingo en el Club Campestre de Chihuahua, Chihuahua dio la “campanada” al vencer en la final del selectivo de la especialidad ni más ni menos que a la número uno del mundo y favorita Paola Longoria por parciales de 15-8 y 15-14.

“Me siento muy bien, muy feliz con el triunfo.Fue un juego cardiaco y estoy contenta de obtener algo nuevo. Ya la había enfrentado en el nacional de Chihuahua de hace un año y ese partido me sirvió para volver a enfrentarla”, reconoció la joven de 19 años.

Bastaron 2 sets para que la juvenil terminara con una hegemonía ejemplar de Longoria López. Mejía de la Torre nunca perdió la concentración incluso cuando se vio superada por 6 puntos en el segundo set.

Montse vino de atrás remontando desde el momento en el que el marcador estaba 14 a 8 en su contra, sin embargo jamás soltó la autoridad que puso en la cancha desde el inicio del encuentro para que finalmente Paola Longoria, terminara por caer en una lucha constante punto a punto que al final Mejía logró sacar de forma espectacular y con la cabeza fría, ganando el primer set por marcador de 15-8 y 15-14 el segundo.

“Somos amigas (Paola Longoria y yo) pero en el juego ya es muy diferente. Se siente la rivalidad”, Montserrat Mejía

Pero Montserrat quiere más, busca consolidarse como jugadora de raquetbol y por lo pronto va por los títulos de la Copa Panamericana en Barranquilla Colombia (12 al 21 de abril) y el de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú (26 de julio al 11 de agosto), para después desbancar a Paola como la número uno.

“El del domingo fue un resultado importante pero no me quedo satisfecha, voy con todo para la Copa Panamericana los Juegos Panamericanos. Sé que algún día Paola dejará de ser la numero uno y a mí me gustaría ocupar ese lugar, sería un honor. En Lima espero obtener el primer lugar la verdad, ya ser la número uno oficial”, confesó la atleta.

Mejía de la Torre, que representa desde hace varios años a Monterrey, Nuevo León, tiene una fuente de inspiración importante que la hizo inclinarse a la práctica de raquetbol: su hermano Gilberto Mejía.

“Practico desde los 5 años y medio pero ya en forma desde los 10 años ya que mi hermano (Gilberto) jugaba. Llegó a ser campeón panamericano y centroamericano, él fue mi inspiración, no tanto Paola Longoria”, finalizó.

De esta manera quedó entonces la selección mexicana de raquetbol para este 2019:

Singles Femenil: Montserrat Mejía, Paola Longoria, Samantha Salas y Alexandra Herrera; Singles Varonil: Alex Landa y Álvaro Beltrán; Dobles Femenil: Paola Longoria y Samantha Salas; Dobles Varonil: Rodrigo Montoya y Javier Mar.

