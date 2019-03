A Cardozo no le preocupa que lo corran de Chivas

José Saturnino Cardozo duerme tranquilo porque sabe una cosa: cuando la directiva lo quiera correr, simplemente lo hará. Por eso, no se preocupa ahora que la presión empieza a sentirse y muchos aficionados de Chivas comienzan a pedir su salida. En lugar de angustiarse, opta por ocuparse de trabajar para que su equipo mejore.

“Mi credibilidad o conocimiento no depende de las redes sociales, dependo del trabajo día a día y de convencer a mis jugadores. No vivo al pendiente de si me van a correr o no. No duermo por pensar cómo voy a trabajar mañana para mejorar, no por si me van o correr o no. En ese sentido, duermo bien. Esto es de resultados, el día que me vayan a correr, me van a correr, para qué preocuparme de eso”, explicó este martes.

“No voy a perder mi tiempo, que es de mis jugadores. No duermo pensando en mis jugadores, en qué hacer para vencer al rival. De ahí en más, si me van a correr o no, para nada. Esto lo hago con mucho amor y sé que cuando no ganas, te van a correr, eso ya lo sé, para qué me preocupo. Lo que me preocupa es que mi equipo juegue bien y gane, eso se logra convenciendo a los futbolistas. Mi objetivo es poner a Chivas donde debe estar un equipo grande como nosotros”, añadió el paraguayo.

Lo que más le ocupa la mente ahora mismo es la ausencia de buenos resultados, pues el Guadalajara suma apenas una victoria en los últimos seis partidos de Liga MX. “Cómo no me voy a preocupar. Me preocupa más eso a que me puedan echar. Me preocupa y me ocupa ver qué estamos haciendo mal. Analizamos los trabajos que hacemos cuando ganamos y cuando no jugamos bien. Hablamos con los jugadores si estamos trabajando mucho o si trabajamos poco, tenemos diálogo con ellos y están contentos con el trabajo”, detalló.

“Debemos buscar el equilibrio para no tener bajones en un partido, 35 minutos bien y luego se pierde el equipo. Buscamos ese equilibrio primero porque este es un club grande y no te permite aflojar, hay exigencia a tope. Por eso el jugador debe estar concentrado los 90 minutos, toda la semana en los trabajos, en lo táctico, en pelota parada, queremos cometer los menos errores posibles para tener equilibrio. Nos pasó esto con Monterrey, no nos gusta perder ni en la primera ni en la última fecha. Buscamos estar en zona de calificación entrar a Liguilla y pelear el título, si tenemos equilibrio sería fantástico”, sentenció Cardozo.

Va por 14 puntos

El mal paso del equipo en las últimas semanas provocó que la directiva hablara con José Saturnino Cardozo. El lunes, en Verde Valle, el director deportivo, Mariano Varela se reunió con el entrenador, quien se dice respaldado por la directiva y establece la meta: sumar 14 puntos más para llegar a 28 y meterse en Liguilla.

“Ayer estuvimos hablando de muchas cosas con Mariano, me gusta hablar de futbol, del equipo, del partido que hicimos on Monterrey, que insisto con muy poco nos ganaron. Ya darle vuelta, eso hablamos con Mariano, porque vienen cosas importantes y no podemos lamentarnos de un partido que jugamos mal. Hablamos de qué vamos hacer para volver a ganar y creer en nosotros mismos. Ellos (directivos) confían en el trabajo de este cuerpo técnico y el objetivo que tenemos es buscar un boleto para la Liguilla”, señaló Cardozo.

“Estamos por buen camino, a medio torneo y debemos hacer lo mismo de estas nueve fechas: conseguir 14 puntos para sumar 28 y entrar a Liguilla. Siempre hablamos de futbol, de lo que pasó en el juego, de lo que viene, los partidos próximos que son importantes. Preocupados por nosotros porque llevamos dos partidos perdidos y no nos gusta, a nadie le gusta perder. Lo que buscamos es confianza para trabajar y seguir sumando puntos. Vienen partidos importantes y ellos están convenidos que este equipo peleará con cualquiera”, finalizó el técnico de Chivas.

