Raúl Gudiño seguirá en el arco de Chivas

En los últimos dos partidos, el portero de Chivas, Raúl Gudiño, cometió errores que fueron directo al marcador. Las críticas llovieron y un sector de la afición cuestiona su continuidad en el puesto. Sin embargo, el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, dio respaldo total al portero, para que siga en el puesto, ya que cuenta con su confianza.

“Él está lógicamente dolido porque a ningún arquero le gusta que le hagan goles. Fueron golazos, la gente dice que recorre mal, pero eso es porque ya pasó… hasta yo digo hubiera recorrido más a la derecha, tú crees que él no quería. Yo vi al delantero pegarle y no sé donde va a ir el balón, va al ángulo, perfecto. No lo veo presionado, mantiene la confianza de nosotros de seguir porque los goles que nos hicieron los analizamos y fueron golazos. Si debía recorrer o no, es parte del futbol, nadie puede sabe lo que pasa en 90 minutos”, explicó Cardozo.

“Hay goles increíbles y el arquero quiere atajar, no creo que el diga ‘no me voy a tirar para que me hagan goles’. Lastimosamente le hicieron dos, no lo culpamos, porque también el tipo le pegó sin marca. Entonces, en ese aspecto estamos tranquilos porque el jugar da todo. El deporte donde más errores hay es el futbol, no vas a ver otro deporte con tantos errores. Estamos convencidos que Gudiño es buen arquero, de Selección y debe seguir creciendo porque es muy joven. Vas encontrar pocos arqueros en Mexico a los 21 años, sólo Guillermo Ochoa que se fue a Europa, de ahí en más, muy poco. Ahora el del Veracruz, siempre son extranjeros los arqueros o jugadores de 28 o 29 años. Acá tenemos un joven que cometerá errores como todos, pero seguirá madurando y será un arquerazo. Le tenemos mucha confianza”, sentenció el entrenador.

Descartó, además, que se realice ahora un trabajo especial con Raúl Gudiño. “No es que corregimos cuando perdemos, corregimos siempre. Yo soy más pesado cuando el equipo juega bien que cuando juega mal. Soy más exigente cuando ganamos y con los jugadores que están muy bien para que no aflojen, que estén a tope. Siempre corregimos, no porque le hicieron un gol de 40 metros… el preparador de porteros siempre trabaja con ellos”, afirmó el técnico paraguayo.

“El juego con los pies, que me encanta, Gudiño cambió un poco su forma de jugar porque cuando llegó, le costaba jugar, terrible. Ahora con los pies está bien porque trabajamos todos los días. Me gusta que sea parte del juego, que no se aísle, que no sólo con las manos, también debe usar los pies. Cada uno tiene su librito y a mí me gusta que mi arquero juegue con los pies, que sea opción para los centrales, no sólo que esté bajo los palos. Cuando lo hace bien y va a Selección, le exigimos más, porque puede dar mucho más a Chivas y a la Selección. Corregimos errores todos los días”, finalizó José Saturnino Cardozo.

