Guapa futbolista Stephanie McCaffrey se retira por padecimiento neurológico

El futbol femenil sufrirá la lamentable baja de la jugadora estadounidense Stephanie McCaffrey quien, a sus 26 años de edad, anunció su retiro de las canchas debido a una enfermedad neurológica.

La guapa jugadora se perdió la mayor parte de la temporada 2018 con el Chicago Red Stars de la Woman Soccer League (WSL) debido a su padecimiento y tomó la determinación de decir adiós.

McCaffrey lamentó el no poder terminar su carrera en sus propias condiciones, pero agradeció el tiempo que pudo pertenecer en Chicago y señaló mediante una carta publicada en redes sociales que sería la mayor aficionada de este equipo.

"Después de una larga y molesta batalla con una enfermedad neurológica durante el año pasado, mis doctores, familia y yo, he decidido por mi salud que lo mejor es no continuar con mi carrera profesional como futbolista. Aunque estoy triste por no poder abandonar el fútbol en mis propios términos, estoy infinitamente agradecida con mis compañeros de equipo, entrenadores y organización de Red Stars. Este grupo se ha vuelto una familia para mí, y no puedo agradecerles lo suficiente por llevarme adelante en los momentos difíciles, seré su mayor fanática en la búsqueda del campeonato de la NWSL 2019″, se lee en el comunicado.

Stephanie fue reclutada por el equipo en 2015 en el NWSL College Drafts, pero enseguida fue transferida a los Boston Breakers, equipo con el que sumó 31 apariciones y tres anotaciones.

Para 2016 volvió a las filas del equipo de las estrellas, e hizo su debut en julio de ese mismo año ante Houston Dash. Con el equipo jugó en 22 ocasiones y anotó dos goles.

























