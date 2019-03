Recorte a Conade obliga al COM a buscar patrocinios

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) Carlos Padilla reconoció que el recorte presupuestal que sufrió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, afectó también al organismo que dirige por lo que se vio obligado a buscar un patrocinio para seguir teniendo recursos y apoyar a los deportistas.

El COM anunció un convenio con el Grupo FAMSA para cubrir el ciclo olímpico que incluye los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los Olímpicos de Tokio 2020, y se extenderá hasta 2021.

“(Se buscó la alianza) por la reducción de los recursos que el gobierno de la República, la cámara de diputados asignó a la Conade y desde luego que repercutirá en cuanto a lo que la Conade nos pueda apoyar”, aceptó Padilla Becerra.

El directivo se comprometió con los atletas a que esta alianza mejorará sus condiciones para que pueda competir y representar al país dignamente en competencias internacionales.

“Tenemos bases para dar un muy buen resultado en los Juegos de Lima. Esta alianza es un gran apoyo para nuestra actividad en cuanto a la preparación de nuestros atletas. Agradecemos a Grupo Famsa y esperamos que esto permita que nuestros atletas cuenten con mejores condiciones y mejor preparación rumbo los compromisos del ciclo olímpico como Panamericanos y los Juegos de Tokio 2020”.

Lejos de recriminar al actual gobierno por el recorte presupuestal al deporte, Carlos Padilla reconoció la preocupación del presidente de la República por el desarrollo del deporte.

“El presidente está muy preocupado por el deporte y públicamente hizo el compromiso de apoyarnos para poder salir lo mejor posible no solamente en los JPP sino con miras a los JO”.

Sobre los 500 millones de pesos que AMLO destinó al desarrollo del beisbol, boxeo y caminata, Padilla aclaró que no afecta a otras federaciones porque es un recurso extra.

“Ese presupuesto que el ejecutivo de la República ha destinado a estos deportes es un complemento. No va en contra del presupuesto de la Conade. Personalmente puedo decirles que el presidente está preocupado por todos los deportes. Él determinó darle prioridad a esos tres que nos han dado muchas satisfacciones internacionales pero no me preocupa. Ojalá que otras federaciones y deportes pudieran contar con un recurso extraordinario como ha ordenado el señor presidente”, concluyó el directivo.

“La alianza con #FAMSA servirá para sanear nuestras finanzas. Nos va a inyectar de presupuesto para poder seguir adelante y caminando rumbo a los Juegos Panamericanos”: Carlos Padilla, presidente del @COM_Mexico pic.twitter.com/8U74nyyoVA — Publisport México (@Publisport_MX) March 6, 2019

El @COM_Mexico anuncia su alianza estratégica con la marca #FAMSA para impulsar el deporte mexicano pic.twitter.com/iGllpZeLiE — Publisport México (@Publisport_MX) March 6, 2019

