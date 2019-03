Sergio Ramos 'da la cara' y 'aclara' polémicas como su documental y la amarilla ante Ajax

El Real Madrid vive momentos tensos por la mala temporada y jugadores como Sergio Ramos están envueltos en la polémica por algunos actitudes que se han suscitado en torno suyo.

Por eso el capitán del Real Madrid decidió utilizar su cuenta personal de Twitter para “dar la cara” y “aclarar” algunas de ellas como la tarjeta amarilla a propósito en al juego de Champions League frente al Ajax o el documental que estaba grabando mientras su equipo era avasallado por el conjunto holandés en el juego de vuelta.

“A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así. El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos. Los jugadores somos los máximos responsables y yo, como capitán, el que más. Por eso he pensado que la forma más honesta de contestar a las preguntas que circulan a nuestro alrededor es afrontándolas directamente”, escribió Ramos y a continuación comenzó a enumerar sus escándalos y responderlos:

