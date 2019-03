Para Chivas, el Clásico se gana por orgullo, no por dinero

El futbol evoluciona constantemente: hace algunos años, había en Chivas premios especiales por ganar Clásicos y hoy esa práctica ya no existe. Pero el plantel rojiblanco asegura que no se necesita, pues al América se le desea vencer por orgullo y no por dinero.

“Bueno, eso era antes, se llevaba antes (primas dobles o triples por ganar Clásicos), ahora cada quien ya tiene en su contrato lo que puede pelear y lo que debe ganarse. A lo mejor es una motivación extra que te puede ayudar, pero nosotros lo hacemos por orgullo, por el equipo, por la historia de este club que queremos seguir poniendo en alto. Chivas debe pelear los dos títulos, aunque la Copa no le den tanta importancia, pero para nosotros sí importa. Eso no afecta al equipo”, señaló Fernando Beltrán.

De cara al duelo de este miércoles, por el pase a semifinales de la Copa MX, al joven mediocampista rojiblanco tampoco le importa que la nómina del América sea más alta. Le resta importancia al hecho de que en Coapa tengan mejores sueldos o les sigan dando los premios que en Chivas ya no existen. Para él, un Clásico no se trata de dinero.

“No, eso no afecta, somos 11 contra 11 en el campo y ahí se demuestra quién es mejor, tanto en equipo como individualmente. Que tengan mejores nombres o mejores jugadores eso no nos afecta, nosotros podemos hacerlo y lo vamos hacer. Aunque ellos ganen más o les pongan premios, nosotros tenemos una motivación que es el orgullo de dejar a Chivas en lo más alto. Queremos seguir haciendo eso, va a ser complicado, pero podemos hacerlo como equipo”, sentenció Beltrán.

Finalmente, confió en conseguir buenos resultados en los dos Clásicos ante América que se disputarán miércoles y sábado, para así calmar los cuestionamientos sobre la continuidad del técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo.

“Eso no te lo puedo decir, en realidad eso lo maneja la directiva, pero sabemos que después de 3 o 4 partidos de no ganar, las cosas de complican un poco. Creo que no estamos mal, hemos tenido tres partidos que no han sido como las primeras jornadas, pero el equipo no está mal. Tuvo una caída, pero creo que este último partido volvimos a ser ese equipo que tiene la pelota y llega mucho. El equipo va a levantarse porque en realidad nada más fue un pequeño golpe y qué bueno que fue ahora a mitad de la Liga para retomar el buen paso que llevábamos”, concluyó Fernando Beltrán.

