Omar Arellano le entra a la polémica y critica palabras de Mateus Uribe

El ex jugador de Chivas Omar Arellano decidió entrarle a la polémica y le dedicó un mensaje en twitter a manera de crítica al colombiano Mateus Uribe del América, que insiste en no conocer a las Chivas.

“¿No conocen a Chivas en Sudamérica? Respeto para la institución y para el clásico nacional. En cuanto al clásico puedo explicártelo, pero no puedo entenderlo por ti”, escribió “La Pina” al volante americanista.

@matheus_uribe8 ¿No conocen a Chivas en Sudamérica? Respeto para la institución y para el clásico nacional. En cuanto al clásico, puedo explicártelo, pero no puedo entenderlo por ti. 🇲🇽 ⚽️ 🇫🇷 pic.twitter.com/lyybMB8Ab7 — Omar Arellano (@o_arellano8) March 15, 2019

Los dimes y diretes comenzaron cuando Uribe declaró que no conoce a Chivas como equipo grande de México, luego el ex Chiva Adolfo Bautista le respondió que “es un muerto” por declarar eso y al final del juego de Copa MX de este miércoles Mateus volvió a la carga con un “todavía no los conozco”.

