¡Escándalo! Peleador de UFC abandona entrevista para agarrarse a golpes con otro

Un lamentable episodio se suscitó al finalizar la función de UFC Fight Night en Londres, Inglaterra donde el presidente de la empresa, Dana White, esta vez se puso furioso.

Luego de que Jorge Masvidal y Leon Edwards ganaran sus respectivas peleas ante Darren Till y Gunnar Nelson, ambos protagonizaron una discusión tras bambalinas que terminó en golpes.

Mientras Gambred daba una entrevista tras el triunfo en lo que fue el combate estelar de la velada, sus ojos se fueron con Rocky que pasaba por detrás de la cámara.

Al parecer el británico lanzó un comentario para provocar al estadounidense y éste, lejos de hacer oídos sordos y continuar respondiendo frente al micrófono, se prendió al cruce de palabras con el otro peleador.

La discusión parecía pasar a mayores ya que el hombre de 34 años, que volvía a pelear tras más de un año y medio afuera de la UFC, abandonaba la entrevista para encarar a Edwards en la zona de vestuarios.

Las cámaras siguieron al norteamericano que llegó a ponerse cara a cara con el de West Midlands. Tras cruzar un par de palabras, Masvidal atacó salvajemente a su rival que respondió de la misma manera, hasta que fueron separados por el personal de seguridad.

Jorge Masvidal and Leon Edwards exchange words and punches backstage during the ESPN+ post-show pic.twitter.com/kYEkWxN8Io

— ESPN MMA (@espnmma) March 16, 2019