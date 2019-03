Aficionados del Wolverhampton componen canción a Raúl Jiménez

Los goles que Raúl Jiménez está convirtiendo con el Wolverhampton, lo están haciendo cada vez más ídolo entre los aficionados de los Lobos a tal punto de que ya hasta le compusieron una canción.

"Hay algo que los Wolves quieren que sepas, el delantero central viene de México. El número nueve, dale la pelota y él anotará. ¡Si señor, pase el balón a Raúl y él marcará", dice la melodía.

A través de las redes sociales se dio a conocer la composición donde se ve a un grupo de aficionados del Wolverhampton reunidos en un bar inglés y al unísono entonan las palabras de aliento para el jugador azteca.

The atmosphere is building in the bars in Wolverhampton! And so is the love for @Raul_Jimenez9 👏 #wwfc #FACup pic.twitter.com/qSEqi7FKYr

— Steve Hermon (@SteveHermon) March 16, 2019