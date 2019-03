Pumas podría ser la salvación para Cardozo en Chivas

La pausa en la Liga MX por la Fecha le llega a Chivas en un momento crucial. El equipo acaba de sufrir tres derrotas consecutivas en el Clausura 2019, la última frente al América, rival que también lo eliminó de la Copa MX. Ahora, la continuidad de José Saturnino Cardozo es severamente cuestionada. Pero el técnico tiene un plan: vencer a Pumas dentro de dos domingos para calmar así las críticas en su contra.

“¿Cómo vamos a salir adelante? Trabajando más y ganando. Debemos enfocarnos en Pumas, ir después de la Fecha FIFA con la seguridad de ganar. De ahora en más, debemos sumar de a tres porque si no, se complica más. El objetivo es ganar a pumas y eso lógicamente parará mucha critica, porque de repente con ese triunfo podemos entrar a zona de clasificación. Esta es la primera vez que salimos de ahí y debemos trabajar el doble para enfocarnos en lo que viene”, explicó el técnico del Guadalajara.

“Ustedes pueden llamarle como quieran, crisis… no lo sé. Yo estoy consciente del trabajo que hacemos y el objetivo es claro. Que nos duele perder los Clásicos, lógicamente y al aficionado también. Lo sabemos, somos gente de futbol y a nadie le gusta perder un Clásico, menos en casa. Estamos dolidos, no crean que no, los jugadores están dolidos y molestos, deben estar con la cabeza en alto porque dieron todo”, añadió José Saturnino Cardozo.

El paraguayo confía plenamente en que el bache se superará después de la Fecha FIFA. “No tenemos duda que saldremos de la situación en la que estamos. Es mejor tener estas dos semanas para trabajar, viene un juego importante con Pumas y tenemos tiempo para recuperar los jugadores que tenemos lesionados. Corregir es responsabilidad mía y debo encontrar el camino del triunfo. Los jugadores están con vendidos de lo que hacemos, los futbolistas que tenemos son los ideales para cumplir el objetivo de entrar a la Liguilla y ya estando ahí, Chivas es un equipo distinto”, sentenció el técnico del Rebaño Sagrado.

