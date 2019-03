Aunque todavía quedan seis partidos por delante, Atlas agoniza en el Torneo Clausura 2019. Si los Zorros quieren tener alguna esperanza de salvar el semestre entrando a la Liguilla, necesitarán un cierre prácticamente perfecto. La escuadra rojinegra tendría que sumar al menos 15 de los 18 puntos que restan por disputar. La misión luce prácticamente imposible.

Con seis derrotas consecutivas, el conjunto tapatío se encuentra hundido en el puesto número 15 de la clasificación, con apenas 10 puntos. El buen arranque de torneo que tuvo bajo el mando de Guillermo Hoyos fue al final un simple espejismo. Después, vinieron los malos resultados, que provocaron el despido del entrenador argentino.

En su lugar, recibió la oportunidad Leandro Cufre, ex futbolista del Atlas que tiene así su primer trabajo como estratega. Pero su debut no cumplió con aquella regla no escrita del futbol que asegura: “equipo que estrena técnico, gana”. Su presentación fue con un resultado negativo frente a Toluca, que se impuso por 2-0, el domingo pasado.

Ahora, los Zorros tienen tiempo para trabajar, pues el próximo fin de semana la Liga MX vive una pausa debido a la Fecha FIFA. Leandro Cufré buscará pulir detalles y convencer a su plantel de luchar por una misión que luce imposible: sumar por lo menos 15 puntos en seis partidos para aspirar a calificar. De lo contrario, el equipo tendrá que comenzar a planear desde ahora su pretemporada.

En el cierre de la fase regular, Atlas enfrentará como local a Santos, Necaxa y Monterrey. De visita se medirá a Veracruz, León y Pachuca. Para pensar en Liguilla, el mínimo promedio que necesita cualquier equipo son 25 puntos. El conjunto tapatío está lejos y el calendario no será sencillo. Alguna esperanza de vida se asoma todavía, pero los Zorros agonizan en el Clausura 2019.

