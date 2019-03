José de Jesús Godínez está de regreso con Chivas

En medio de la crisis de resultados que vive Chivas, surge una buena noticia. El joven delantero José de Jesús Godínez, regresó este miércoles a los entrenamientos del Rebaño Sagrado, tras superar una lesión. Las últimas tres semanas, el atacante estuvo en rehabilitación por un desgarro en la pierna derecha. Pero ahora está ya a las ordenes del técnico José Saturnino Cardozo.

“Estoy contento primeramente por poder regresar a los entrenamientos. Se había retrasado un poco mi recuperación, pero afortunadamente me siento mejor y esta semana ya empecé a trabajar al parejo del grupo. Me siento motivado, ya extrañaba las canchas, aunque luego de cualquier lesión empiezas poco a poco y he tratado de llevar las cosas con calma”, aseguró.

Godínez regresa a Chivas con hambre de gol. Sabe que esa es la principal misión de un centro delantero, pero no será sencillo tener oportunidades. La competencia en el Guadalajara es fuerte, pues delante de él hay atacantes como Alan Pulido, Alexis Vega, Luis Guillermo Madrigal o Ronaldo Cisneros.

“Cada uno de mis compañeros trata de aportar lo que le toca al grupo. En mi posición hay que hacer goles y voy a tratar de hacer lo mejor posible para colaborar a que vengan mejores resultados. Sé que va ser difícil el cierre del torneo porque se vienen duelos importantes y tenemos que hacer bien las cosas”, detalló José de Jesus Godínez.

Por lo pronto, la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA le vendrá bien para retomar el ritmo futbolístico tras recibir el alta médica. Incluso, podría ser considerado para el partido amistoso que Chivas sostendrá el próximo sábado en el Estadio Agustín “Coruco” Díaz.

“Eso va a ser una ventaja para mí, el poder ir tomando confianza en esta Fecha FIFA. Tengo 15 días más para recuperarme totalmente, para seguir en la competencia interna, ojalá pueda tener minutos en el partido amistoso en Zacatepec, pero si no, a seguir echándole ganas para estar listo lo más pronto posible”, finalizó.

