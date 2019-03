Patinadora artística acusa a compañera de atacarla a propósito para lastimarla

Un conflicto entre las patinadoras artísticas Lim Eun-soo y Mariah Bell nos hizo recordar aquel que tuvieron las famosas Tonya Harding y Nancy Kerrigan en los años 90 cuando el ex marido de la primera atacó a Kerrigan ocasionándole una lesión en la pierna previo a una competencia.

Esta vez la surcoreana acusa a la estadounidense de haberla lesionado a propósito durante un entrenamiento en los Mundiales de patinaje artístico que tienen lugar en Saitama (Japón).

La Federación de patinaje surcoreana (KSU) interpuso una reclamación formal en la que señaló que Bell propinó una patada a Kim ocasionándole un corte en una pierna, durante el entrenamiento previo al programa corto del miércoles por la noche.

"No podemos concluir que Bell causó esta lesión a propósito", declaró un responsable de la KSU, quien precisó que el incidente fue reportado a la instancia por los padres de la patinadora. "Es difícil de decir simplemente viendo las imágenes del video del incidente", añadió esta fuente.

La agencia All That Sports dijo que había razones para creer que el acto de Bell fue deliberado, alegando que Lim estaba patinando cerca de la pared de la pista, lejos de sus rivales, y la estadounidense chocó con ella desde atrás. La empresa también afirmó que Bell no se disculpó después del incidente, un punto en el que muchos de los medios cuestionaron.

La administración de la patinadora coreana también alegó que Bell había estado "acosando a Lim durante meses" antes del campeonato mundial, según apuntaron los medios locales.

Lim (16 años) y Bell (22 años) son las dos discípulas del entrenador Rafael Arutunian y se clasificaron respectivamente 5ª (71.26) y 6ª (72.91) del programa corto en el Mundial-2019.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Jugadores que se han negado a asistir a una convocatoria del Tri

Llega a México Total Pass, startup que ofrece a empresas activar a sus empleados

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV