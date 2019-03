Pacquiao busca a su próximo rival en redes sociales

El boxeador filipino, Manny Pacquiao, realizó una encuesta a través de su cuenta oficial de Twitter para que sus seguidores le ayuden a escoger al que será su próximo rival. Los candidatos que propuso el pugilista de 40 años son Floyd Mayweather Jr., Keith Thruman, Danny García y Shawn Porter.

Hasta el momento se han registrado más de 63 mil votos y el candidato por el que más han votado sus seguidores es por el excéntrico y siempre polémico ‘Money’ Mayweather, quien actualmente se encuentra retirado.

Who should I fight next?

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) March 23, 2019