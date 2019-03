Regresa la tranquilidad a Chivas femenil tras la victoria

Hay calma una vez más en Chivas femenil, tras volver a meterse en zona de calificación. El Rebaño Sagrado arrastraba una racha negativa de tres derrotas consecutivas y le puso fin como visitante, al vencer a Necaxa por 2-1. Ahora, el equipo rojiblanco tiene de nuevo en sus manos la posibilidad de meterse a la Liguilla por el título del Clausura 2019.

“La victoria nos viene bien, no hemos jugado mal y creo que merecíamos un triunfo. Hemos tenido muy buenas actuaciones y por fin lo pudimos coronar con un triunfo. Me gusta cómo el equipo está jugando, no apuesta al pelotazo, hacemos jugadas ofensivas. Nos defendemos bien y queremos darle otro estilo al equipo, creo que lo han asimilado muy bien las jugadoras”, explicó el técnico Luis Manuel Díaz.

Pese a que existe tranquilidad por estar de nuevo entre los primeros cuatro del Grupo 2, Chivas no se puede relajar. En plena recta final del Clausura 2019, la lucha es sumamente cerrada: León marcha en el quinto puesto con 18 unidades, a sólo dos del Rebaño Sagrado. Por eso, en el cierre de la fase regular no hay margen de error para las rojiblancas.

“Los equipos que vienen abajo nos complican, están bien entrenados, bien dirigidos. Casi todos los quipos son muy parejos, no es fácil ningún partido, pero nosotros estamos peleando entrar a la Liguilla y tenemos que jugar como si ya hubiera comenzado”, concluyó el técnico de Chivas.

Lo más visto de Publimetro TV: