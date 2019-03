Heat cae ante Magic y le cede el octavo puesto en noche dedicada a Bosh

Nikola Vucevic anotó 24 puntos y capturó 16 rebotes, Jonathan Issac añadió 19 unidades y el Magic de Orlando extendió su racha ganadora más larga en ocho años a seis partidos, al superar 104-99 al Heat de Miami.

D.J. Augustin marcó 17 puntos y Aaron Gordon finalizó con 14 unidades y 10 rebotes para el Magic (37-38), que ganó 3-1 la serie de temporada con Miami y rebasó al Heat (36-38) en el octavo lugar de la Conferencia del Este, dentro de la carrera por os playoffs.

Evan Fournier sumó 11 puntos para Orlando, que no tenía una racha ganadora tan prolongada desde enero de 2011.

Dion Waiters anotó 26 puntos para Miami, que perdió en la noche en que izó el jersey con el número 1 de Chris Bosh en una ceremonia de retiro al medio tiempo. Dwyane Wade sumó 22 puntos y Josh Richardson añadió 17 para el Heat, que aseguró una temporada perdedora como local esta campaña, pues ahora tiene marca de 17-21 con tres partidos por disputar en Miami.

Orlando dominó a Miami en los tableros, al superar 55-39 al Heat en rebotes.

It’s official! @ChrisBosh’s #1 jersey will live in the rafters forever. CB becomes just the 4th Miami HEAT player to have this honor. pic.twitter.com/A2kroMNMjE

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 27, 2019