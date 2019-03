'Chicharito' Hernández revela cual es su gol más memorable en la Premier League

Luego de recibir un reconocimiento por parte de la Premier League por llegar a 50 goles en Inglaterra, el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández reveló cuál de todos ellos es el que considera más memorable.

Se trata de uno que le hizo al Chelsea en su primera temporada como jugador del Manchester United pues lo consiguió a los 32 segundos de iniciado el juego y además recuerda que ganaron ese partido.

Mira la entrevista que le realizaron:

5️⃣0️⃣ #PL goals and counting…@CH14_ reveals his most memorable goal after receiving his @CadburyUK Premier League Milestones Award 🇲🇽🙌 pic.twitter.com/gCPrmeOa0I

— Premier League (@premierleague) March 27, 2019