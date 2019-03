Chivas le exige a “Chofis” que por fin se decida a explotar su talento

Ya no hay más tiempo para esperarlo: Javier Eduardo López es una de las mayores promesas de la cantera de Chivas. Pero oportunidades ya tuvo muchas. Por eso, el técnico rojiblanco, José Saturnino Cardozo, le exigió este miércoles a “Chofis” que se decida de una vez por todas a explotar su talento, en beneficio del equipo.

“López se recuperó bien, jugó en Zacatepec, hizo un gol e hizo jugar al equipo que es lo que pretendemos: que sea el cerebro porque para eso está. Es técnicamente diferente a los demás, lo veo más comprometido, más suelto, consciente de lo que representa para nosotros. Lo necesitamos al 100 para que el equipo funcione. De la operación salió fantástico, decía que jugaba al 70 y ahora está al 100 por ciento, esperamos darle minutos y el domingo si arranca (contra Pumas) ver la mejor versión de López”, explicó.

Así lo define, como el “cerebro” de Chivas. Por eso, enseguida le elevó fuertemente la exigencia. Que se decida de una vez por todas a brillar. “Lo de López no depende de mí, depende de él mismo. Tiene que estar convencido de su capacidad, nosotros estamos convencidos de él y por eso está aquí. Pero mientras no se decida a mostrar todo el talento que tiene o tener una seguidilla de partidos importante, seguirá siendo la ‘Chofis’ de hace dos años. Mientras no se decida, no depende de mí, ni del entrenador que esté, ni del dueño. Es exclusivamente del jugador que debe convencer al técnico”, sentenció Cardozo.

“Yo creo en él y por eso está aquí en el plantel porque queremos que esté. Ahora depende de él, es él quien debe demostrar en la cancha. Cuando se decida, será un jugador extraordinario, mientras quiera jugar dos partidos bien y tres mal, será la misma ‘Chofis’ de 18 años, que ya no los tiene. Hemos hablado con él y tiene que decidir su futuro. Su futuro es jugar bien cada partido porque tiene, le exigimos porque tiene, debe convencer porque tiene”, añadió el técnico paraguayo.

Y aseguró el estratega que si cree que tiene tiempo para explotar todo el talento que tiene, está equivocado. “Eso sería un error del jugador porque muchos siempre dicen que hay tiempo, pero no hay. El tiempo pasa, es un error de jugador joven cuando no madura. Entiendo que uno de 18 le pase eso, que aparece, juega bien y dice ‘tengo tiempo por delante y el futuro asegurado’, pero no es así. El futbol te abandona rápido y te quedas en el olvido en seis meses, puedes tener la edad que sea, pero te olvidan si no juegas. El futbolista debe mostrar, no hay tiempo”, señaló.

“Debe demostrar hoy, si le toca jugar, la calidad que tiene porque si no, veremos a los demás que tenemos. Sería irresponsable del jugador y nos daría el camino a no ponerlo porque el futbol es hoy, mañana no sabemos. Los partidos que le toque, debe demostrar. Creemos en él, es un jugador que parece tiene cuatro ojos porque da pases sin ver, pero lo tiene que hacer permanentemente, no sólo un partido. Ha trabajado mucho aunque no lo ven, de la lesión está recuperado y muy bien de arriba. Está motivado, contra Zacatepec jugó muy bien, corrió, metió, no porque sea distinto debe estar parado, es el primero que debe correr. Ahora está convencido de eso y de pedir la pelota porque cuando pasa por él, marca diferencia. El que debe está convencido es él”, concluyó el técnico de Chivas.

