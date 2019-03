Mexicanos que tomarán parte de la temporada 2019 de Grandes Ligas

Una nueva y larga temporada del beisbol de Grandes Ligas se pondrá en marcha este miércoles cuando New York Yankees vs Baltimore Orioles y Washington Nationals vs New York Mets den la voz de ¡playball!

Para esta nueva campaña son los actuales campeones Boston Red Sox quienes parten como equipo a vencer y máximo candidato a repetir el título.

Y como cada año, la MLB tendrá participación de peloteros mexicanos que esta vez serán 14, de los cuales únicamente 10 están activos. Ellos son:

ACTIVOS

Héctor Velázquez

Boston Red Sox

Pitcher

Ciudad Obregón, Sonora

Edad: 30 años

2018: 7 ganados, 2 perdidos, 47 juegos, 85 innings, 53 strikes

Héctor Velázquez. / Getty Images

Julio Urías

Los Ángeles Dodgers

Pitcher

Culiacán, Sinaloa

Edad: 22 años

2018: 0 ganados, 0 perdidos, 3 juegos, 4 innings, 7 strikes

Julio Urías. / Getty Images

Roberto Osuna

Houston Astros

Pitcher

Juan José Ríos, Sinaloa

Edad: 24 años

2018: 2 ganados, 2 perdidos, 23 juegos, 22.2 innings, 19 strikes

Roberto Osuna. / Getty Images

Luis Cessa

New York Yankees

Pitcher

Córdoba, Veracruz

Edad: 26 años

2018: 1 ganado, 4 perdidos, 16 juegos, 44.2 innings, 39 strikes

Luis Cessa. / Getty Images

Sergio Romo

Miami Marlins

Pitcher

Brawley, California

Edad: 36 años

2018: 3 ganados, 4 perdidos, 73 juegos, 67.1 innings, 75 strikes

Sergio Romo. / Getty Images

Manny Bañuelos

Chicago White Sox

Pitcher

Gómez Palacio, Durango

Edad: 28 años

2015: 1 ganado, 4 perdidos, 7 juegos, 26.1 innings, 19 strikes

Manny Bañuelos. / Getty Images

Oliver Pérez

Cleveland Indians

Pitcher

Culiacán, Sinaloa

Edad: 37 años

2018: 1 ganado, 1 perdido, 51 juegos, 32.1 innings, 43 strikes

Oliver Pérez. / Getty Images

Marco Estrada

Oakland Athletics

Pitcher

Ciudad Obregón, Sonora

Edad: 35 años

2018: 7 ganados, 14 perdidos, 28 juegos, 143.2 innings, 103 strikes

Marco Estrada. / Getty Images

Joakim Soria

Oakland Athletics

Pitcher

Monclova, Coahuila

Edad: 34 años

2018: 3 ganados, 4 perdidos, 66 juegos, 60.2 innings, 75 strikes

Joakim Soria. / Getty Images

Alex Verdugo

Los Ángeles Dodgers

Jardinero central

Tuczon Arizona

Edad: 22 años

2018: 11 carreras, 20 hits, 1 home run

Alex Verdugo. / Getty Images

NO ACTIVOS

Víctor Arano

Philadelphia Phillies

Pitcher

Cosamaloapan, Veracruz

Edad: 24 años

2018: 1 ganado, 2 perdidos, 60 juegos, 59.1 innings, 60 strikes

Víctor Arano. / Getty Images

Gerardo Reyes

San Diego Padres

Pitcher

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Edad: 25 años

*Sin estadísticas en Grandes Ligas

Gerardo Reyes. / Getty Images

Luis Urías

San Diego Padres

Segunda base

Magdalena de Kino, Sonora

Edad: 21 años

2018: 5 carreras, 10 hits, 2 home run

Luis Urías. / Getty Images

Giovanny Gallegos

St. Louis Cardinals

Pitcher

Ciudad Obregón, Sonora

Edad: 27 años

2018: 0 ganados, 0 perdidos, 2 juegos, 1.1 inning, 2 strikes

Giovanny Gallegos. / Getty Images

