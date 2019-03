'Soy el mejor, Jordan el segundo y LeBron tercero': Kobe Bryant

El ex astro de la NBA Kobe Bryant volvió a levantar polémica en cuanto a ¿quién es el mejor jugador de la historia entre Michael Jordan, LeBron James y él?

“The Blackmamba” fue invitado al “The Late Late Show” con James Corden quien le puso una dura prueba: tenía que ordenar del mejor al peor a Michael Jordan, LeBron James y él mismo o de lo contrario, comer una lengua de vaca.

En un principio no quiso generar polémica y dijo: "Sabes lo que respondería, pero no voy a contestar porque todos debatirían sobre ello, así que solo le voy a dar una mordida a esto", dijo Kobe mientras veía el alimento de forma rara.

Pero al final no pudo comer la lengua y dijo: “Oh, está bien, soy el mejor, Michael (Jordan) el segundo mejor y LeBron (James) tercero", afirmó ante la sorpresa de todos.

Mira el video:

We made @KobeBryant choose between eating a cow tongue OR ranking himself, @KingJames and Michael Jordan from best to worst 😬 pic.twitter.com/ktKDemDlQf

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) March 27, 2019