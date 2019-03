Tras 67 años de sequía, Atlas ya no se conforma con Liguilla

La sequía de Atlas es larga como pocas en el mundo: 67 años sin ser campeón en la Liga. Por eso, el volante rojinegro, Andrés Andrade, aseguró que el problema del club no es actual. Cerca de quedar eliminado del Clausura 2019, el “Rifle” ve en su equipo dificultades históricas, que vienen de varias décadas atrás. Y por eso, cree que la afición de los Zorros ya no se conforma con simplemente entrar a una Liguilla.

“Es una pregunta difícil de responderla. No es un problema de que venga cuatro torneos atrás, viene de 67 años sin ser campeón. No creo que la hinchada se conforme con entrar a Liguilla… va a ser lo mismo. Quieren un Atlas campeón y para construir ese equipo se necesitan muchos factores, que creo quieren iniciar a construir. Hay que esperar un poco, si ya esperaron tanto… esperar que Dios quiera se puedan dar las correcciones que se necesitan”, explicó este miércoles.

Tan mal le ha ido al Atlas en los últimos años, que no llega siquiera a una semifinal de Liga desde 2014. “Son estadísticas que no se pueden borrar. Procesos que se tienen que hacer, pero esas preguntas son más para la directiva. Yo como jugador te puedo decir que veo a mis compañeros en cada entrenamiento y se matan. Hacen lo que deben hacer por su trabajo. A veces el futbol es ingrato y no salen los resultados, pero son cosas difíciles. Vine con ilusión de ver a Atlas campeón y espero se me pueda dar”, sentenció el “Rifle” Andrade.

Cuando llegó como refuerzo, no imaginaba una suerte tan adversa en el conjunto tapatío. “Fue muy diferente. Siempre había estado con jugadores con mucha trayectoria y campeonatos. Aquí con muchos chavos de calidad, pero que hay que ir puliendo para conseguir cosas grandes”, señaló. Pero a pesar de eso, piensa en quedarse: “Tengo un contrato extenso con Atlas y lo voy a respetar. Mi familia está cómoda, la directiva y mis compañeros me han tratado bien. Espero poder retribuir eso”.

Finalmente, no quiso entrar en polémica sobre los rumores de una posible salida de Rafael Márquez como presidente deportivo del club. “Ni lo había escuchado y no tengo que opinar de eso la verdad. Es un tema difícil… Rafa es de los pocos presidentes que he tenido que están casi en todos los entrenamientos. Ha tenido charlas con nosotros muy internas y está muy metido en el equipo. Al escuchar a Rafa, no le puedes recriminar nada. Para mí es el mejor jugador de México y del mundo por lo que consiguió, algo que uno debe respetar”, concluyó Andrés Andrade.

