Chivas olvidará las formas ante Pumas, con tal de ganar

Tanto urge el triunfo a Chivas, que las formas quedarán de lado el próximo domingo, cuando visite a Pumas. El plantel rojiblanco asegura que en Ciudad Universitaria lo importante será conseguir los tres puntos, sin importar si se juega bonito o no. La victoria es lo único que le sirve al Guadalajara para seguir con aspiraciones de calificar.

“Sabemos todos en el plantel que es un partido importante, que si no se suma te alejas cada vez más de Liguilla. Estamos cerca y sumando tres puntos puedes escalar posiciones para ir pensando en el siguiente partido y escalar más. Es indispensable ganar como sea, se juegue bonito o no… la idea es jugar bonito, agradar a la gente y ganar. Buscarnos tener ese orden, esa intensidad que mostramos al inicio del torno y que eso nos lleve a sacar el triunfo”, explicó este jueves Hiram Mier.

Chivas no está lejos de la zona de calificación. Se ubica en el puesto 11 de la clasificación, con 15 puntos, a sólo dos del octavo lugar. Por eso, ganar de visita a Pumas es indispensable. “Estamos todos muy cerca, la diferencia de puntos es poca, en un partido o dos estas escalando posiciones. Sí fue una semana muy dura la del Clásico, por las derrotas, pero le dimos vuelta a la pagina. La gente no la pasó muy bien en esa semana porque no le dimos la alegría que queríamos darles. Decirles que estamos trabajando para este fin de semana ganar, los partidos que vengan también ganar y escalar posiciones para estar en Liguilla”, añadió el defensor.

Por si fuera poco, Chivas tiene otro motivo para necesitar el triunfo, sea como sea. El descenso aparecerá nuevamente en el panorama del Guadalajara a partir del próximo torneo, si no mejora en el cierre del Clausura 2019. El Rebaño Sagrado arrancará el siguiente año futbolístico muy cerca del fondo de la tabla porcentual.

“Es algo que lo tenemos en mente también, significa que los últimos torneos no se sumó como se debía sumar y por ende no se calificó a la Liguilla. Pensamos primero en el domingo, es un partido importante que nos puede catapultar y de ahí empezar a sumar. Nos restan muchos puntos que nos pueden ayudar a separarnos de ese tema y no arrancar tan abajo el torneo siguiente”, finalizó Hiram Mier.

