Profesor deja su trabajo para viajar y ver una temporada completa de MLB

Joey Mellows está llevando su pasión por el beisbol en la carretera, a largo plazo. El inglés de 34 años, mejor conocido por su cuenta de Twitter @BaseballBrit, dejó su trabajo diario para ver una temporada completa de juegos de beisbol en tres continentes.

"Algunas personas estaban bastante impresionadas de que estaba haciendo algo que me apasiona", dijo Mellows recientemente en el Tokyo Dome, donde inició su odisea al presenciar los últimos juegos de Ichiro Suzuki cuando los Seattle Mariners barrieron a los Oakland Athletics en una serie de dos juegos.

"Los compañeros de trabajo se sorprendieron un poco, pero creo que ahora están a bordo y lo están siguiendo a través de Twitter y creo que están un poco celosos, para ser honestos".

Mellows dejó su trabajo como profesor de inglés en China para este viaje, que espera involucre ver 162 juegos en persona.

Se le ocurrió la idea del viaje después de descubrir que los Boston Red Sox y los New York Yankees jugarían dos partidos en junio en Londres.

Mellows comenzó a seguir al beisbol hace cuatro años mientras trabajaba como profesor en Corea del Sur. De vacaciones en Japón con sus padres, Mellows asistió a un juego y se enganchó de inmediato por el ritmo relajado y la acción del 'Rey de los Deportes’.

Poco después, el originario de Portsmouth se transformó en el 'Baseball Brit' y comenzó un intento por convertir a amigos y familiares a su recién adoptado deporte favorito.

"Me encantaría que mis compañeros de casa me hicieran preguntas sobre el beisbol. Ellos son fanáticos del futbol. Todos crecimos en la misma ciudad. Todos somos Pompey, ya sabes, chicos Pompey y ellos no tienen ningún interés en el beisbol en este momento. Pero con este viaje ya comienzan como a tener curiosidad".

Mellows asistió a juegos en Corea del Sur y Japón antes de salir de Tokio el miércoles, y se dirigió a Seattle para el primer partido de los Mariners ante los Red Sox. Después de eso, planea volar a Philadelphia y espera terminar su viaje en la Serie Mundial en octubre.

El fanático británico planea financiar sus viajes con ahorros, tarjetas de crédito y una vida frugal en la carretera mientras lo publica todo en sus cuentas de redes sociales.

First baseball sky of the trip… 😃 pic.twitter.com/0aZsja4YS1

Today I am flying to the United States of America…

Game 4: Hanwha Eagles at Doosan Bears

The thrills & spills of opening weekend in Korea have been made all the memorable…

…thanks to the knowledge of this lovely man, @sung_minkim. Check out his writing for @fangraphs asap! pic.twitter.com/BTHHdXuPJX

— Baseball Brit (@BaseballBrit) March 24, 2019