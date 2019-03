Spurs rinde homenaje a Manu Ginóbili y retira su número

Los Spurs de San Antonio rindieron tributo a uno de los mejores jugadores que han jugado para ellos: el argentino Manu Ginóbili.

En una emotiva ceremonia, el equipo decidió retirar el número 20 que el argentino utilizó durante 16 años con el equipo y se convirtió en uno de los referentes ya que los ayudó a ganar cuatro anillos de campeón.

En el homenaje, Manu estuvo acompañado de su esposa Marianela Oroño y sus tres hijos Dante, Nicola y Luca. También estuvieron sus grandes compañeros Tony Parker y Tim Duncan con quienes formó uno de los tríos más ganadores y temibles de la NBA, además del coach Gregg Popovich quien lo dirigió todo el tiempo.

Le dedicaron palabras como: “No había alguien como tu en la historia del juego”, dicho por Tony Parker.

O: “Sin Manu no hubiéramos ganado títulos”, dijo el coach Popovich.

“Todo fue genial. Decías cosas que nadie más decía, hacías cosas que nadie más haría. Fue increíble”, le dijo Tim Duncan.

Con los Spurs Ginóbili ganó cuatro títulos de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014), fue dos veces seleccionado al Juego de Estrellas (2005 y 2011), mejor sexto hombre en 2008, entre otros reconocimientos. Además es el segundo jugador en la historia que gana una Liga de Europa, un título NBA y una medalla de oro en Juegos Olímpicos.

It's official! No. 20 will live in the rafters forever.#GraciasManu pic.twitter.com/7Hl2KaoOBX

— San Antonio Spurs (@spurs) March 29, 2019