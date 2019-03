VIDEO: Boxeador muerde el abdomen de su rival en plena pelea

Este sábado se vivió un momento verdaderamente insólito durante la pelea entre los boxeadores británicos de peso completo David Price y Kash Ali y fue este último quien al verse superado por su adversario decidió morder el abdomen de su rival.

La pelea se realizó en el M&S Bank Arena de Liverpool y estaba pactada a 10 rounds, sin embargo, terminó antes de lo previsto, pues fue en quinto round cuando tras morder a su rival, Kash Ali fue descalificado de inmediato por el referí Mark Lyson y lo único que ganó fue la desaprobación del público.

Kash Ali llegaba como favorito a la pelea con un récord de 15-0, 7 por la vía del nocaut, pero se vio sorprendido por David Price, quien había perdido tres de sus ultimas cinco peleas y registraba un récord de 24-6 con 19 nocauts. El incidente ocurrió durante el desarrollo del round número cinco, Prince conectó un golpe que cimbró a Kash Ali, quien reaccionó abrazando a su rival para ganar tiempo y así recuperar la postura, sin embargo, ambos cayeron cerca de las cuerdas y fue ahí cuando Ali, quien quedó encima de su rival, encajó su dentadura en el abdomen de David Price.

WTF! 😱

Ali bites Pricey and is thrown out! 😬#PriceAli pic.twitter.com/hPFtkumwEJ

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 30, 2019