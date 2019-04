NBA invita a Sofía Payán y Mariana Valenzuela al campamento 'Next Generation'

La NBA sigue volteando a México porque sabe que hay talento para el basquetbol. Prueba de ello es la invitación que le extendió a las jugadoras Sofía Payán y Mariana Valenzuela para ser parte del campamento NBA Academy Women’s NCAA Next Generation que se llevará a cabo del 4 al 7 de abril en Tampa Bay, Florida.

El propósito de dicho programa es desarrollar las habilidades de las jugadoras y por supuesto observar su nivel de juego para seguir ser tomadas en cuenta. Y para ellas, tener la oportunidad de ser becadas por alguna universidad de Estados Unidos.

“Es un gran orgullo poder representar a tu país porque los mexicanos tenemos mucho talento y podemos hacer grandes cosas” dijo la jovencita de 15 años Mariana Valenzuela quien estará participando en su tercer campamento NBA y es una de las grandes promesas del baloncesto femenil mexicano.

“Es muy padre ser tomada en cuenta porque es otra oportunidad para poder conseguir más ofertas para ir a estudiar a Estados Unidos, pero también emocionada y contenta de poder representar a mi país en estos campamentos súper importantes”, dijo por su parte Sofía Payán quien está en su último año de preparatoria y asegura que ya tiene una oferta en Estados Unidos aunque todavía no se decide.

“Espero aprender mucho porque voy a ir en una posición que no he jugado. Normalmente juego de ala pero en este ultimo campamento en el CNAR me dijeron que tenía que ser 1 y en este campamento voy a jugar en esa posición. También quiero convivir más con las niñas, conocer más gente pero sobretodo aprender sobre esta posición”, agregó Sofi quien se dijo completamente recuperada de su enfermedad del corazón.

Finalmente Sofía espera que en un futuro la NBA siga llevándose jugadoras mexicanas a sus campamentos porque en este país hay talento de sobra.

“Hay muchas jugadoras que tienen un nivel grandísimo y que a la mejor no se les dio la oportunidad pero siento que hay muchas jugadoras que pueden y tiene el talento de irse a una universidad de Estados Unidos”.

Sofía y Mariana serán parte de un selecto grupo de 35 jugadoras consideradas las mejores prospectos juveniles (de entre 15 y 18 años de edad) provenientes de África, Australia, China, India, México, Canadá, Europa y los Estados Unidos.

Las participantes entrenarán bajo la supervisión de Jennifer Azzi y Blair Hardiek, Directores del programa femenil de las Academias NBA.

‘NBA Next Generation’ se inició el año pasado en la rama varonil como parte de las actividades paralelas al Final Four colegial, y está será la primera edición en la rama femenil. Al término del mini camp, las jovenes basquetbolistas tendrán la oportunidad de mostrar sus destrezas en el deporte ráfaga en juegos de exhibición que servirán de marco a la realización del Final Four Femenil de la NCAA.

Mariana Valenzuela Medina

Mariana Valenzuela. / NBA

Edad: 15 años

Estatura: 1.87

Peso: 80kgs

Selección Sinaloa

-Campeona Nacional Ademeba U14 2016 – Quinta ideal

-Campeona Nacional Ademeba U15 2017 – Quinta ideal, MVP

-Campeona Nacional de Juegos Escolares 2017

-Campeona Nacional LNCA 2018- MVP, quinta ideal

-Bicampeona Olimpiada Nacional 2017- 2018

-Participante en Basquetball Without Borders (BWB) Global 2019

-Selección Nacional U16

-NBA Academies Women’s program México 2019

Sofía Alejandra Payán Martínez

Sofía Payán. / NBA

Edad: 18 años

Estatura: 1.70

Peso: 66 kg

Integrante del equipo representativo del Estado de Chihuahua

1er. Lugar Nacional de Ademeba

2do. Lugar en Olimpiadas Nacionales 2015 y 2017

Integrante de la Selección Mexicana

6 torneos internacionales

-Primera vez en ser selección México a los 13 años con niñas de 14 (2014)

-Mundial U-17, Zaragoza, España teniendo 15 años

-Centrobasket U-17 Aguada, Puerto Rico

-MVP Pre-seleccionada para la selección mayor

-2 camps de Basketball without Borders (BWB global), New Orleans – Primera mujer mexicana en asistir a un Global Camp –

-BWB AMÉRICAS (Participación en el All-Star Game y ganadora del Concurso de Triples)

-NBA Academies Women’s program México 2019





























































