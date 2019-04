Papa Francisco deja claro que '¡Messi no es dios!'

El Papa Francisco lo dejó bien claro: “¡Messi NO es Dios!”.

En una entrevista para el programa español “Salvados”, el periodista Jordi Évole tocó el tema del futbol con el Sumo Pontífice y le preguntó si podría decirse que su paisano Messi podría considerarse un dios.

"Usted que los conoce a los dos, ¿es un sacrilegio decir que Messi es dios?", preguntó Évole.

“En teoría, es un sacrilegio. No se puede decir eso. Yo no lo creo. ¿Tú lo crees? La gente dice dios, yo te adoro…Adorar, solamente a dios. Son expresiones de la gente: 'Este es un dios con la pelota en la cancha'. Son modos populares de expresarse. Claro que sí, da gusto, pero no es dios", respondió el Papa.

