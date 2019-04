Conor McGregor se burla de la esposa y religión de Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor no se cansa de causar problemas y de nueva cuenta se puso en el centro de la polémica.

Luego de que el peleador ruso Khabib Nurmagomedov declarara que “The Notorious” parecía una “esposa celosa” cuando dice que se retira y luego vuelve, Conor respondió muy a su manera.

McGregor buscó una foto del día de la boda de Khabib y la posteó en su cuenta de twitter con el siguiere mensaje: “Tu esposa es una toalla compañero”, burlándose de la mujer y las creencias musulmanas de Nurmagomedov.

Minutos después, y al parecer por la ola de comentarios en contra, Conor borró la publicación pero siguió dirigiéndose a Khabib:

“No tengas miedo de una revancha pequeña rata. Harás lo que siempre te dicen que hagas”.

Don’t be scared of the rematch you little scurrying rat.

You will do what you are told like you always do.

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2019