Llego con mucha madurez a Nascar: Jake Cossio

Es tu debut en Nascar Peak. ¿Cómo te sientes con este cambio de categoría?

— Los cambios son buenos, ahora estoy en JV Motorsports, y el hecho de que esté como piloto en el equipo es muy gratificante; tengo bastante presión, pero a la vez confianza de que el equipo trabaja arduamente.

¿Cuál es tu proyección en general de la temporada?

— Al principio de año fui claro con mi equipo. Yo sé que no voy a ganar este año, porque ganarle a los pilotos que tienen demasiada experiencia, muchos años, conocen los coches, las pistas, sería demasiada soberbia de mi parte decir: ‘voy a llegar a ganar’.

Más bien voy a llegar a competir, voy a ser un buen papel, voy a seguir aprendiendo y los resultados se van a dar por sí solos, esa mentalidad es la que debemos llevar carrera a carrera hasta el final de la temporada, tenemos un objetivo muy claro que es el Top Ten del campeonato, el tema es ser constantes.

También te puede interesar: Hijo de Schumacher realiza su primera prueba de F1 con Ferrari

¿Mentalmente cómo te encuentras para tu debut en Nascar Peak, pues compiten los mejores pilotos?

— Siempre he estado más fuerte mentalmente que físicamente, doy muchas vueltas en la cabeza desde noviembre y estoy siempre arriba del coche pensando en referencias, velocidades, frenadas y eso me hace estar más tranquilo y progresar de la mejor manera.

¿En algún momento haz dudado de tu carrera como piloto?

— Desde que tengo uso re razón yo como, ceno, desayuno carreras y siempre fue muy normal para mí estar dentro del automovilismo, con mi papá en su taller —él es mecánico—, luego de spotter en Nascar y siempre con esa ilusión de querer esa oportunidad que durante 10 años se negaba.

Estuve a punto de decidir ya no subirme a los coches, dejar de buscar y dejar de hacerlo como profesional, dudé en poder llegar a Nascar.

Sabía que tenía aptitudes, pero nunca nadie me brindó una oportunidad. Afortunadamente siempre estuve en el círculo, y como dicen: ‘Tanto cae el agua en el cántaro hasta que se desborda’; se me dio la oportunidad de debutar en Nascar, a partir de ahí se me comenzaron a abrir las puertas.

¿Se puede decir que llegas en el momento indicado a Nascar Peak?

— Llegué a la conclusión de que las cosas llegan cuando tienen que llegar, en el momento que tienen que llegar, quizá si hubiese tenido esta oportunidad hace 10 años no la hubiera aprovechado como la estoy aprovechando ahorita, hubiera tenido un proceso de aprendizaje mucho más lento, hubiera chocado, roto coches, motores, por el hambre de querer hacer cosas.

Ahora soy un piloto más maduro, ya fui campeón de la TC 2000, ya tuve una carrera de Nascar; ahora llego con una madurez mental que me permite pensar y eso es fundamental en este deporte.

Quiero hacer cosas importantes: el novato que llega a ganar carreras, calificar en primero, a liderar vueltas en la carrera.