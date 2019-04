“Lo pedimos durante años y hasta ahora se nos hizo”: Blue Demon Jr. vs Dr. Wagner Jr.

Bien lo dice el dicho: “No hay fecha que no se cumpla”. El día en que las leyendas de la lucha libre Blue Demon Jr. y Dr. Wagner Jr. se enfrenten en un duelo de apuesta directo ya está definido. Será el próximo 3 de agosto cuando el Demonio Azul y el Galeno del Mal pongan a prueba todo lo que han aprendido durante tantos años en el pancracio cuando pongan en juego la máscara y cabellera, respectivamente.

A Demon le hubiera gustado luchar por la máscara de Wagner pero estará satisfecho con la melena; del otro lado, el Rey Wagner sabe que no se puede dar el lujo de perder otra Triplemanía.

Blue Demon Jr.

“Esto ya era un secreto a voces, algo que la gente quería y creo que la empresa AAA tuvo a bien tomar en cuenta lo que la gente estaba pidiendo. Durante años lo pedí, él también y hasta ahora se nos hace”.

¿Ésta será la lucha más importante de su carrera?

— Es una de las más importantes, no menosprecio a ninguno de mis compañeros, pero cada quien en su tiempo. Éste es el tiempo de Dr. Wagner Jr. y mío y por el momento ésta es una de mis luchas más importantes.

¿Le hubiera gustado enfrentar a Wagner por la máscara?

— Siempre lo dije. Una de las luchas entre él y yo fue en el 50 aniversario de la arena López Mateos, fue fuerte, recia y pensé que se armaría el duelo de máscaras. Después me enteré que la había perdido y me molesté mucho.

¿Qué significa para usted la máscara que trae puesta?

— Es mi vida, mi herencia, mi todo. Es también la conciencia, el legado de mi padre.

¿Cómo se prepara un duelo de esta magnitud, entre dos luchadores con tanta experiencia?

— A conciencia, estudiándolo más, pero muy a conciencia.

¿Ya se vio con el pelo de Dr. Wagner en sus vitrinas?

— Vale mucho, me hubiera gustado tener la máscara, pero bueno, en este caso buscaré su cabellera. A todos mis demonios les agradezco el apoyo y espero que siga así en esta batalla.

Dr. Wagner Jr.

“Esto es algo que por fin se concretó y estoy muy entusiasmado, feliz por la oportunidad que me brindaron en AAA para estar en Triplemanía XXVII el próximo 3 de agosto y ustedes van a ser testigos de que Blue Demon Jr. se irá sin su máscara a su casa”

¿Ésta será la lucha más importantes de su carrera?

— Es una de las más importantes. Cada noche, cada presentación que hace Dr. Wagner es un respeto a todos ustedes, una bendición que me brinda Dios para poder expresar todo eso y qué mejor que estén ahí de testigos de los triunfos y el camino que todavía tiene Wagner presente.

¿Está consciente de que no se puede dar el lujo de perder dos Triplemanías?

— Para nada. ¡Imagínate! Sería mi retiro, mi tumba. Al contrario, tenemos que dar todo, lo mejor. Como lo he mencionado, soy el continuador de un legado y qué mejor que tener grandes retos como éste.

Dice Blue Demon Jr. que le hubiera gustado luchar contra usted por su máscara, ¿qué opina de eso?

— Se le adelantaron, no es mi culpa. Pero yo estoy aquí ahora para despojarlo a él. A ver ahora qué va a decir.

¿Ha cambiado algo desde aquella noche que lo despojaron de su tapa?

— He cambiado mentalmente, físicamente, he estudiado mis movimientos y los errores que cometí. Quizá me faltó un poquito más de concentración que voy a emplear ahora para derrotar a Demon.

¿Cómo se siente de seguir en el gusto de la afición a pesar de ya no tener máscara?

— Muy contento, ya son dos años sin máscara. Siempre es estar con la evolución, con la creación para estar en el gusto de ellos y qué mejor que ustedes sean testigos de todo esto, de mi desempeño, de mi gran carrera para mucho tiempo. Me siento en óptimas condiciones para seguir con ustedes.

-¿Cómo se prepara un duelo de esta magnitud, entre dos luchadores con tanta experiencia?

“Respetando a la verdadera lucha libre, con meditación, preparación física, ciertos movimientos, rutinas. El entusiasmo que traigo en el corazón, en el cerebro, ese nadie me lo quita. Ya queremos arrancar, ¿por qué esperarnos hasta agosto, si lo podemos adelantar ahorita mismo. Queremos que sean testigos, que se den cita ese día porque va a ser un festejo muy grande, la gran fiesta de AAA y qué mejor que con un triunfo de Dr. Wagner Jr.

