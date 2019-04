Atlas quiere salvarse del descenso por mérito propio

Todavía no termina el actual Torneo Clausura 2019 y Atlas ya piensa en la próxima campaña. No es para menos, pues en los dos siguientes semestres, los Zorros se jugarán la permanencia en Primera División. Y aunque el reglamento ofrece la opción al equipo descendido de pagar una multa de 120 millones de pesos para quedarse, el cuadro rojinegro desea salvarse por méritos propios dentro de la cancha.

“Es duro, la verdad que esto es así. Aquí en este club los hombres son los que prevalecen y hacen trabajar para que el equipo llegue a donde quiere. Atlas es equipo de Primera, se viene con la mentalidad de tener garra y salir adelante”, explicó el defensor central colombiano, Jorge Segura.

Sabe que depositando una multa, como hizo Lobos BUAP y como piensa hacer Veracruz, el Atlas podría salvarse en caso de llegar a descender. Pero en el plantel ni siquiera se contempla la posibilidad. “Así no es acá, la mentalidad es de Primera División. No podemos pensar en que si nos vamos a la 'B', pagamos y nos quedamos. Hay leyes, pero acá la idea es estar en Primera”, sentenció el futbolista del Atlas.

Para luchar por esa salvación, confía en el hombre que tiene en la banca. Leandro Cufré sabe de esos temas, pues en 2013 logró con Atlas la permanencia y años después descendió con Leones Negros. “Todo es de proceso y de calma. Afortunadamente, tenemos a alguien que ya vivió ese momento y para los jóvenes es tratar de aprenderle eso. Es un tipo con personalidad y se va a pelear el descenso, sabemos que vamos a tener una responsabilidad mayor. Atlas debe estar en Primera y buscar un título”, aseveró.

Enseguida, reiteró que la mentalidad no deberá quedarse sólo en la permanencia, sino que también deberá pelear por darle a la afición una alegría que la mayoría no han visto jamás. “Hay que hacer campeón a este club, que hace mucha falta. He escuchado que hay gente que se muere sin ver campeón al Atlas. Uno va llegando buscando cambiar esa mentalidad”, señaló.

Y no se siente con menos posibilidades por competir ante clubes como Tigres, América, Monterrey o Cruz Azul, que manejan presupuestos mucho más grandes que Atlas. “Como en todas las Ligas, hay equipos con más poder. Pero como decimos: los pobres también comemos. Viene un proyecto bueno, hace tiempo que estamos juntos y nos sentimos muy unidos. El próximo torneo va a ser mejor, pero estamos en el presente y aún tenemos opciones de clasificar a Liguilla”, concluyó.

