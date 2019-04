La reacción de Stephen Curry al enterarse de la muerte de Nipsey Hussle

Luego de darse a conocer la muerte del rapero Nipsey Hussle a causa de varios disparos recibidos en Los Ángeles, el basqutbolista Stephen Curry lamentó lo sucedido envió un mensaje de condolencias al músico mediante su cuenta de twitter.

God please cover and restore @NipseyHussle right now!!! 🙏🏽🙏🏽

El astro de los Golden State Warriors era buen amigo de Nipsey Hussle y recibió la noticia de su muerte minutos antes del juego ante Charlotte Hornets por parte de su compañero Kevin Durant.

En un video se puede ver a ambos jugadores charlando en el calentamiento y de repente Curry se lleva las manos a la cabeza en señal de sorpresa por la noticia.

Steph Curry finding out the news about Nipsey Hussle from Kevin Durant before last night’s game #RIP pic.twitter.com/UYBBVvK1ia

— FootBasket.com (@FootBasketcom) April 1, 2019