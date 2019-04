Atlas va por un nuevo triunfo que le dé vida

Atlas buscará este viernes su segunda victoria de manera consecutiva. El equipo que dirige Leandro Cufré visitará al Veracruz (19:00 horas) en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, donde buscará un triunfo que le dé vida en el Torneo Clausura 2019. La Liguilla es un sueño remoto, pero con tres puntos más, los Zorros podrían aferrarse a esa ilusión.

“Sabemos que el partido del viernes es muy importante. Puede darnos un empujón hacia lo que nosotros queremos. Si bien las cosas no se les han dado, Veracruz es un equipo que se hace fuerte en casa. Somos profesionales, conscientes de nuestra posición y de la situación del rival, que los hace doblemente peligrosos”, explicó el arquero del Atlas, José Hernández.

Con 13 puntos, los Zorros se ubican en el puesto 15 de la clasificación. Un cierre casi perfecto le daría todavía esperanza de calificar, pero además, Atlas necesita sumar unidades para lo que viene. El conjunto tapatío comenzará la próxima campaña en los últimos lugares de la tabla porcentual, con riesgo real de descender.

“Jugaremos como si fuera una final, como lo tenemos pensado con mucha humildad y ganas. Ahora pensamos únicamente en Veracruz, todos los puntos son importantes, pero sabemos que también repercute en el próximo año futbolístico. Por eso pensamos en ganar el viernes”, añadió Hernández.

Por su parte, el defensa central Jorge Segura aseguró que no será sencillo enfrentar al Veracruz, a pesar de que es el único equipo del torneo que no conoce la victoria aún. “Será un partido difícil, ellos no han tenido un buen torneo, pero esta clase de juegos se tornan más complicados. Juegan en casa, quieren conseguir una victoria con su gente, pero nosotros tenemos claro que todavía tenemos posibilidad de calificar y con esos tres puntos podemos aspirar a más”, sentenció el colombiano.

