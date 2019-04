Jets presentan novedosos uniformes para la temporada 2019

Los New York Jets ya han comenzado a preparar la temporada 2019 de la NFL y mostraron los novedosos uniformes que utilizarán en esa campaña.

El CEO del equipo Christopher Johnson indicó que se creó un nuevo color para los uniformes, el "verde Gotham", también aseguró que es "una nueva era" para los Jets con nuevos entrenadores y nuevos uniformes.

Los Jets transmitieron un video parte de la película "Pulp Fiction", en el que el personaje de Vincent Vega, interpretado por John Travolta, abre un portafolio y el contenido le ilumina el rostro, reproduciendo la misma situación con los jugadores que abrían un portafolio para ver sus nuevos uniformes.

Para presentar el nuevo uniforme de local, el modelo fue el mariscal de campo Sam Darnold, quien vistió el jersey verde con fundas en color blanco mientras el receptor abierto Quincy Enunwa utilizó un uniforme con jersey y fundas en color verde.

Para el uniforme de visitante, el ala cerrada Chris Herndon vistió el jersey blanco con fundas verdes mientras el receptor Robby Anderson vistió completamente de blanco.

Finalmente, el profundo Jamal Adams, el tackle defensivo Leonard Williams y el apoyador Avery Williamson fueron los encargados de utilizar el uniforme alternativo en color negro.

Además del tono de verde, más obscuro que el anterior, también cambió el casco que anteriormente era de color blanco con el logo verde a los costados, sin embargo, ahora luce un verde más intenso con las palabras Jets a un lado.

En el uniforme anterior, el logotipo del equipo aparecía en el lado izquierdo del pecho en el jersey y ahora sólo dice New York al centro. Los números en el jersey verde son en color verde con el borde en negro; el uniforme blanco tiene números en color verde con borde en negro y el negro lleva números blancos con borde verde.

Otra novedad en uniformes es una franja que nace del hombro hacia el pecho, en el caso del jersey verde la franja es blanca mientras en los dos restantes es de color verde.

🛫 All green pic.twitter.com/VrqLjbgWgi — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

🛫 All white pic.twitter.com/WBBL7K01yV — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

🛫 All black (worn 3x max per season) pic.twitter.com/KQVnTpfiaE — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

🛫 White tops, green bottoms pic.twitter.com/gxNRx7fJAO — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

🛫 Green tops, white bottoms pic.twitter.com/pdVLEXMucw — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

Inspired by the toughness and grit of New York. #TakeFlight 📸 https://t.co/E0VY28MR7o pic.twitter.com/vBgDkmkd4B — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

🎬 Introducing… 🎬 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗟𝗧𝗛 𝗕𝗟𝗔𝗖𝗞 pic.twitter.com/dUBjk87fbc — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

🎬 Introducing… 🎬 𝗦𝗣𝗢𝗧𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗪𝗛𝗜𝗧𝗘 pic.twitter.com/MBpLip6L14 — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

🎬 Introducing… 🎬 𝗚𝗢𝗧𝗛𝗔𝗠 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 pic.twitter.com/iH5W8ZNKb9 — New York Jets (@nyjets) April 5, 2019

The next generation of New York Jets football starts now.#TakeFlight pic.twitter.com/dltSD95GkV — New York Jets (@nyjets) April 4, 2019

The beginning of a new legacy.#TakeFlight pic.twitter.com/oaGidDB65B — New York Jets (@nyjets) April 4, 2019





















