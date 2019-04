Kate del Castillo hace a un lado la actuación ¡para incursionar en la MMA!

View this post on Instagram

Amigos, hoy es un día de doble celebración! Primero anunciamos la nueva alianza con Kate del Castillo junto a mi jefe y gran amigo, Campbell McLaren, Jacqueline Hernández y los amigos de la prensa. Dos grandes marcas juntas trabajando para el bien del deporte, para el bien de los latinos. No importa tu raza, sexo, orientación sexual, religion, ni tu color de piel, si tienes talento y ganas de luchar tienes un lugar asegurado en Combate Américas. La segunda celebración que me llena de mucha emoción es presentar a #CombateReinas con todas las mujeres bellas, fuertes, emprendedoras que no le tienen miedo a nada y que se van a dejarlo todo en #LaJaula este 26 de Abril en el Galen Center, Los Angeles CA. No se lo pueden perder va a ser una noche de Reinas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! 👸🏻 / Friends, today is a double Celebration day! We announced the newest partnership with @KatedelCastillo, along with my boss and great friend, @CampbellCombate @Jnamaste2x and our friends of the press. Two great brands working together for the good of the sport, for the benefit of Latinos. No matter your race, sex, sexual orientation, religion, or skin color, if you have talent and desire to fight, you have a place at #CombateAmericas. The second celebration of the day is one of my favorites, to introduce our Reinas of #CombateReinas with all the beautiful, strong, successful women who are not afraid of anything and are ready to leave it all in #LaJaula this April 26 at the Galen Center, Los Angeles CA. You can't miss it, it's going to be a night of Queens! 👸🏽 #AlbertoElPatron #AlbertoDelRio #MMA

