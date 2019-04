Rey Mysterio cae en menos de un minuto en su presentación en Wrestlemania

Rey Mysterio no fue rival para el campeón de los Estados Unidos de la WWE Samoa Joe y cayó en menos de un minuto (55 segundos) en su presentación en Wrestlemania.

El mexicano trató de destronar a "The Nation of Violence” utilizando sus mejores armas como el 619 pero no hicieron mella en el campeón.

Aprovechando su mayor estatura y tonelaje, Samoa tomó a Mysterio por detrás y lo sometió hasta dejar inconsciente al gladiador azteca y retener el título.

