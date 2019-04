Se arma la bronca en juego de Grandes Ligas entre Reds y Pirates

Un enardecido Yasiel Puig arremetió en contra de un grupo de Piratas durante una trifulca y fue parte de los cinco expulsados en el triunfo de Pittsburgh por 7-5 sobre los Rojos de Cincinnati.

El problema comenzó en el cuarto inning, cuando el primer lanzamiento de Chris Archer pasó por la espalda de Derek Dietrich.

Chris Archer manages to stay in the game after throwing behind Derek Dietrich. pic.twitter.com/DboBGVR3IN

En su turno previo, Dietrich dejó caer su bate y se quedó un momento observando su cuadrangular de 436 pies que terminó en el Río Allegheny.

Stand and stare.

Derek Dietrich was in no hurry to get out of the box on this splash shot.

(Via @Reds) pic.twitter.com/QZ7xiCRPMw

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 7, 2019