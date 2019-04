Seth Rollins acaba con Brock Lesnar en Wrestlemania y es nuevo campeón universal

WrestleMania 35 ha comenzado y uno de los enfrentamientos más esperados fue el que protagonizaron Brock Lesnar y Seth Rollins por el campeonato universal de WWE.

Y fue “Mr. Money in the Bank” quien destronó a “La Bestia” para convertirse en nuevo campeón mundial tras planchar a Lesnar y así acabar con su reinado de más de cuatro meses.

Antes del comienzo de la lucha, Brock Lesnar arremetió contra Seth Rollins, dejándolo inhabilitado tanto en el ring, como en ringside. En los últimos momentos de la lucha, Rollins aplicó un Curb Stomp sobre Lesnar para plancharlo y llevarse la victoria por cuenta de tres y así conseguir por primera vez el Campeonato Universal de WWE.

Seth Rollins eligió a Brock Lesnar como su contrincante luego de ser el vencedor del Royal Rumble. Ambas superestrellas han intercambiado agresiones físicas y verbales durante los últimos meses, en las cuales también se vio involucrado el representante de Lesnar Paul Heyman.

Lesnar llevaba 157 días como campeón Universal de WWE. The Beast logró derrotar a Braun Strowman en el evento Crown Jewel para conseguir el título máximo de la marca roja por segunda oportunidad. Desde ese entonces, ha podido defender el Campeonato en reiteradas ocasiones.

Has @WWERollins EVER been more ready for a FIGHT than in this very moment?! #WrestleMania pic.twitter.com/qekG1QE7Ab — WWE WrestleMania (@WrestleMania) April 7, 2019

