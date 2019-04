Triunfan kenianos en Medio Maratón de Zapopan

Una vez más, los corredores kenianos se impusieron la edición número 32 del Medio Maratón Internacional de Zapopan 2019. La mañana de este domingo, las principales avenidas del municipio fueron testigos del dominio de Koskei Julius Kibet en la rama varonil (1:06:04 horas) y Gesabwa Risper Biyaki en la femenil (1:17:24).

Fueron más de 7,000 personas las que tomaron la salida, en punto de las 07:00 horas. El recorrido estuvo amenizado con la presencia de diferentes DJ's. Durante los primeros cuatro kilómetros, el contingente se mantuvo, pero a partir de ahí, los atletas africanos apretaron el paso. A partir del kilómetro ocho, Koskei Julius Kibet metió el acelerador y nunca más perdió el liderato del Medio Maratón de Zapopan.

El etíope Hunde Gezahegn Abera y el mexicano Juan Alberto Mena López se esforzaron, pero no pudieron aguantarle el paso. Terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. “La ruta me pareció muy buena, con muchas subidas y bajadas muy retadoras, pero en general muy divertida. Me gustó mucho”, dijo el ganador de la competencia.

El Medio Maratón Internacional Zapopan 2019 fue una fiesta para el gran número de atletas que formaron parte de la competencia. “Estamos muy contentos por todos los corredores que asistieron y gozaron de un evento bien organizado e hidratado, pero sobretodo muy bien ambientado. También me gustaría recordar que este evento es con causa y que lo dedicamos a todas las niñas y niños que viven con autismo”, explicó el presidente municipal, Pablo Lemus.

Por su parte, Gustavo Santoscoy, director general del Comude Zapopan, encargado de la organización del Medio Maratón, puntualizó: “Estamos muy contentos con los resultados que hemos tenido. A pesar de que la ruta es pesada la gente cruza la meta bastante contenta. Estuvimos muy pendientes de la hidratación para que no faltara en la ruta. Siento que logramos todos los objetivos para un evento de esta magnitud”.

