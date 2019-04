Becky Lynch fue la gran ganadora de WrestleMania 35 al imponerse a Ronda Rousey y Charlotte Flair en la lucha estelar para llevarse los campeonatos Femeninos de RAW y SmackDown.

Las tres contrincantes dieron todo en el ring, de hecho comenzaron con ataques poderosos de los cuales Charlotte salía bien librada y hasta aplicó varias lanzas sobre sus rivales.

Pero las rudezas pronto se hicieron presentes en el cuadrilátero y hasta Becky sacó una mesa debajo del ring, misma que usaron ella y Ronda para castigar a The Queen.

Posteriormente, Rousey sacó de combate a Charlotte al mandarla fuera del ring, hecho que fue aprovechado por la irlandesa para llevarse con una variante de la Casita en toque de espaldas a la expeleadora de MMA y así coronarse en la Vitrina de los Inmortales.

OTROS RESULTADOS

AJ Styles derrotó a Randy Orton.

The Usos retuvieron los campeonatos en pareja contra Aleister Black-Ricochet, Rusev.Shinsuke Nakamura y The Bar.

Shane McMahon derrotó a The Miz en una lucha de Falls count anywhere.

Drew McIntyre cayó contra Roman Reigns.

