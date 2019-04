Gimnasta se rompe ambas piernas en plena rutina de competencia

Una espeluznante lesión fue la que sufrió la joven gimnasta Samantha Cerio durante una competencia universitaria en Estados Unidos donde representó a Auburn.

Y es que la atleta se lesionó ¡las dos piernas! durante una de sus ejecuciones quedando completamente maltrecha y sentada en la alfombra.

Cerio estaba realizando sus piruetas con absoluta normalidad hasta que en una de las caídas su rodillas no aguantaron el peso y se fracturaron.

Tras recibir asistencia médica, la gimnasta fue retirada en camilla y llevada al hospital, donde sigue recuperándose.

Thank you so much for your support! I am blessed that @LSU and @LSUgym have been so kind and supportive through this situation! https://t.co/dxxVFZFICw

— sam_cerio (@sam_cerio) April 8, 2019