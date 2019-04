MLB aplica castigos a Archer y Puig, protagonistas de trifulca en el Reds vs Pirates

El lanzador de los Piratas de Pittsburgh Chris Archer fue suspendido por cinco partidos, al jardinero de Cincinnati Yasiel Puig por dos y el manager de los Rojos David Bell por uno por su papel en una trifulca en un partido el fin de semana.

La oficina del comisionado de las Grandes Ligas dijo el martes que Archer apeló su castigo y jugará pendiente una decisión final. Puig y Bell comenzarán a purgar sus suspensiones este martes.

El jefe de operaciones de beisbol Joe Torre multó a los tres por su conducta.

En el segundo inning del partido, Derek Dietrich se paró en el plato a admirar su largo jonrón y dos entradas más tarde Archer hizo su primer lanzamiento, pasándolo detrás de la cadera de Dietrich. El árbitro del plato advirtió a ambas bancas y Bell entró trotando al terreno para argumentar que Archer debía haber sido expulsado.

