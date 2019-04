Las polémicas declaraciones que Tomás Boy ha hecho contra Chivas

La contratación de Tomás Boy como entrenador de Chivas generó mucho polémica entre los aficionados del Rebaño Sagrado. Y como no si en varias ocasiones “El Jefe” ha “tundido” con todo al equipo o a sus jugadores con sus declaraciones.

“No me gusta como se maneja Vergara”

En 2015 el nombre de Tomás Boy sonó fuerte para dirigir al Rebaño, pero el “Jefe” dio un NO rotundo porque en ese entonces no le gustaba como se manejaban las cosas en Chivas.

"No tengo considerado en lo personal trabajar en esa institución, no en esas condiciones, no estoy interesado, para nada. Vergara puede manejar su equipo como le dé su gana. Guadalajara es una organización que le pertenece al pueblo, no soy nadie para decirle cómo hacer las cosas, pero a mí no me gusta cómo se maneja. No me llama la atención y eso que mi padre era fanático del Club Guadalajara; cuando yo jugaba no me iba a mí, estaba con Chivas", declaró Boy Espinoza.

Criticó al “Chicharito”

En alguna ocasión Boy en una conferencia de prensa, Boy dedicó unos minutos para hablar de Javier “Chicharito” Hernández, surgido de Chivas, y criticó su desempeño en el Manchester United donde “enseñó que todavía le faltaba muchísimo trabajo”.

Boy vs Marco Fabián

En la liguilla del Clausura 2015 Tomás Boy pidió a la Comisión Disciplinaria un castigo para Marco Fabián quien en uno de los partidos cayó cerca de donde se encontraba “El Jefe” y escupió sus zapatos.

Llamó “queso” a Luis Madrigal

En el Clásico de la Jornadas 11 del Clausura 2019, tundió con todo al atacante Luis Madrigal y lo llamó “queso” por “no saber parar un balón”.

"¡Chivas jugó con nueve hombres! ¡Madrigal es un queso, por Dios Santo! No es posible que no pueda parar el balón', un centro delantero que ya tiene siete años en la Liga", dijo el técnico.

“Si Chivas desciende no se acaba el futbol”

En 2014 Boy tocó el tema del descenso con estas polémicas declaraciones: "En Argentina, ya se fue River Plate; en Italia, la Juventus y Milán por otras razones, pero no se acaba el futbol".

No quiso hablar con Matías Almeyda

En una emisión del programa Futbol Picante desde Rusia donde se llevó a cabo el Mundial, Tomás Boy se negó a hablar con Matías Almeyda, técnico de Chivas, quien estaba sonando para dirigir a la selección Mexicana.

"No quiero decir nada, no me interesa, no tengo opinión al respecto (sobre una posible llegada al Tri). No sé sus alcances. Respeto su trabajo, pero no quiere preguntarle absolutamente nada”.

Chivas con mentalidad perdedora

En otra participación con ESPN, Tomás fue contundente tras el mal paso de Chivas y expresó: "Es muy dificíl cambiarle la mentalidad a un equipo perdedor como el Guadalajara".

