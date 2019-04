Tomás Boy, acostumbrado a tomar 'papas calientes'

Su acuerdo con Chivas es apenas por cuatro partidos. Después, ya se verá si continúa. Además, toma al equipo en una situación apremiante, pues la Liguilla se escapa y el próximo torneo peleará el descenso. Pero Tomás Boy, nuevo técnico del Guadalajara, se muestra optimista en su presentación como técnico del Rebaño Sagrado, pues se dice acostumbrado a tomar “papas calientes”.

“Estoy acostumbrado a agarrar papas calientes, equipos que están para descenso, no me preocupo por eso. Este equipo está arriba todavía y si no logramos cosas importante en cuatro partidos, se va poner feo, pero a eso vengo: el desafío es importante y hay que enfrentarlo”, señaló Tomás Boy, este miércoles en el Estadio Akron, donde fue presentado como entrenador.

“Ellos tuvieron contacto conmigo, el diagnóstico que tengo es que el equipo debía tener más puntos que los que tiene. Jugó para tener al menos cuatro puntos más, que no lo tendrían en situación tan compleja. Como analista lo veía donde trabajaba antes y sí tenia confianza en que lo podían hacer. Cuando me contacta la directiva, entiendo que ellos quieren algo diferente y yo feliz de poder ayudar”, explicó.

“Les dije que el equipo todavía puede calificar y por supuesto esto mismo hace que pienses una situación que van a tener en el futuro con el descenso. Una cosa va con la otra. Estoy muy contento, pude hacerlo y vengo ayudar.

Entiendo qué hay alguna situación que se da en estos términos (dirigir sólo cuatro partidos). Acepté esta posibilidad con mucho gusto. A Chivas no se le puede decir que no y veremos qué sucede. No pienso en el tiempo, pienso en Morelia ahora mismo”, añadió.

En el pasado, dirigió en tres ocasiones al enemigo histórico de Chivas en la ciudad, pero Boy reveló que siempre quiso estar en el Rebaño Sagrado. “No soy un icono del Atlas, icono el ‘Güero’ Aceves o Rafa Márquez. Me tocó dirigir al Atlas en las situaciones que me contrataron que era salvarlos del descenso y tuve la fortuna de contar con grandes jugadores para lograrlo. Pero aunque no lo crean, el Guadalajara está ahí siempre, yo quise jugar en el Guadalajara hace muchísimos años y nunca se me dio. Trajeron mejor a Manuel Manzo que a mí. Me hubiera gustado jugar en el Guadalajara con puros mexicanos. Tuve equipos fantásticos de mexicanos, con Sabah, Rafa Márquez creo mucho en los mexicanos”, sentenció.

Ahora llega como técnico y confía en que puede corregir el rumbo del equipo. “Pienso que se necesita trabajo, hay que trabajar. En el trabajo se encuentran las soluciones. Es muy fácil hacer análisis en la televisión, no estás en el día a día, pero ya estando en el día a día creo que puedo tener soluciones porque la calidad está presente, si no hay calidad sería mucho más difícil. En tres días, no voy solucionar nada, pero trataremos de implementar alguna ayuda para generar confianza, que le hace falta a los jugadores. Eso cambiará su mentalidad, porque cuando crean que lo pueden hacer, lo van a hacer”, concluyó.