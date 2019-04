Jaime Munguía está dispuesto a enfrentar a GGG después de Hogan

La carrera de Jaime Munguía cobró gran notoriedad en el último año pues en ese lapso se convirtió en campeón del mundo y ha realizado ya tres defensas exitosas del campeonato mundial de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y este sábado lo expondrá por cuarta vez ante el irlandés Dennis Hogan en Monterrey, Nuevo León.

Incluso el año pasado su nombre sonó fuerte para enfrentar al kazajo Gennady Golovkin, pero al final la Comisión Atlética de Nevada no se lo permitió por no tener la “experiencia” para enfrentarlo. Pero el tijuanense no quita el dedo del renglón y de salir avante de su compromiso de este sábado, estaría dispuesto a enfrentar a GGG y demostrar que está listo para las grandes peleas.

“No se que hubiera pasado el año pasado, lo único que te digo es que siempre tengo la mentalidad de salir con la mano en alto, entonces creo que hubiera ganado. Estoy interesado en una pelea con Golovkin. Sería una buena pelea para la gente y para nosotros. El año pasado no ocurrió y ahora la posibilidad sigue abierta y si el año pasado me sentía listo, este me siento más que listo. Con gusto aceptaría el reto pero por lo pronto estoy enfocado en la pelea de este 13 de abril”, declaró el púgil mexicano.

Si no se concreta el enfrentamiento con Gennady, en la lista están los campeones superwelter de las otros organismos: Jarret Hurd de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), y Tony Harrison del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Yo me considero el número uno de la división, la verdad, con todo respeto. Lo digo con toda la humildad posible que me considero el numero uno. No se si enfrentaré a alguno de ellos, yo solo voy, peleo con buenos peleadores como Dennis Hogan. Esa sería una pregunta para mi promotor Fernando Beltrán”.

Munguía Escobedo reconoció que se siente contento de regresar a pelear a Monterrey, ahora como campeón mundial, pues su última pelea en tierras regias fue justamente antes de disputar el título mundial ante Sadam Alí en Nueva York.

“La verdad me siento muy contento de regresar a pelear a México como campeón mundial. En Monterrey peleé antes de ganar el título, así que estoy muy emocionado de volver. La ciudad tiene una gran pasión por el boxeo y prometo dar todo y no decepcionar a los aficionados. Les daré una buena pelea. Me emociona mucho saber que habrá casa llena. Es una gran motivación. La arena es enorme, grandiosa, así que verla llena será algo emocionante y les aseguro que haré lo posible para que vean una gran pelea”.

Jaime aceptó que su vida ha cambiado mucho desde que se convirtió en campeón, pero no pierde piso, al contrario, está consciente de la responsabilidad que conlleva tener un cinturón colgado a su cintura, y agradeció a los fanáticos por su apoyo.

“Todo ha cambiado para bien gracias a dios. Tengo una mejor vida, tengo mucho más oportunidades y más responsabilidades también porque estoy peleando más. Me mantengo en el gimnasio para mantenerme y seguir peleando. Ha sido un excelente cambio y la verdad es que estoy muy contento. Estamos ahora en las 'Grandes Ligas' y tengo que estar ocupado y concentrado. Cuando eres campeón del mundo tienes que pensar más, hacer cosas que no hacías antes, ser más inteligente. Le agradezco a la afición el apoyo, por ellos estoy aquí. Sin la gente no sería nadie. Trató de atender a todos, de dedicarles mis peleas y tratarlos bien porque siempre es bueno ser un campeón de la gente”, concluyó.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Equipos europeos felicitan al América por su título de Copa

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV